NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のモデル、小泉セツとハーンは島根県松江で出会った。歴史評論家の香原斗志さんは「松江は県庁所在地としては珍しく、第二次世界大戦の空襲にほとんど遭わなかった。このため、今訪れても小泉夫妻の足跡をしっかりとたどることができる」という――。ラフカディオ・ハーンと妻のセツ（写真＝富重利平／Japan Today／PD US／Wikimedia Commons）■セツとハーンが松江ですごした9カ月NHK連続テレビ小説