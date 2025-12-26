67歳で新たに働き始めたいと考えたとき、「体力がもつか不安」「月に10万円程度稼げれば生活が安定する」と思う方は多いでしょう。そんな中で注目されているのが警備員という仕事です。年齢を問わず、未経験でも始められることが多く、無理のない働き方を選べる点から、定年後の選択肢として人気があります。 本記事では、67歳でも月10万円を稼ぐことができるのか、体力が必要かどうか、具体的な働き方とともに解説します。