広島県東広島市の川上地域。米軍川上弾薬庫に隣接するこの地区で、住民たちが「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS（有機フッ素化合物）による健康被害を訴えている。しかし行政の対応は鈍く、住民たちは「いないもの」にされていると感じている。3世代にわたって汚染された井戸水を飲み続けてきた83歳の女性に話を聞いた。ある日突然、「水を飲むな」「知らないまま、30年以上この水を飲んできたんです」Aさん（83歳・仮名）はそう語