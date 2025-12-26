印刷の歴史と魅力を体感「印刷博物館」は、2000年に凸版印刷（現TOPPANホールディングス）の創立100周年記念事業として誕生した、印刷全般を扱う日本初の博物館です。歴史的・文化的価値をもつ収蔵品が多く、古今東西の印刷物や活字、道具、機械など約7万点のコレクションから厳選した約300点を展示。印刷が人々の暮らしをどのように支えてきたかを多角的に知ることができます。入館すると展示室へと続く「プロローグ」が。紀元前1