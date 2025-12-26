「俺の関ヶ原」が音を立てて崩れていく子どもの頃から、好きな歴史上の人物といえば齋藤道三、明智光秀、石田三成、江藤新平の4人だった。「変なやつ」と思われそうだが、司馬遼太郎ファンの方なら、うなずいていただけるのではないか。そう、いずれも悪人呼ばわりされて非業の最期をとげたが、じつは高い理想を抱いていた（と司馬作品では描かれている）人たちである。なかでも石田三成のことは社会人になってからもよく思い出し