マンションの2階で営まれるカフェ「sumica PASTRIES&COFFEE」「sumica PASTRIES&COFFEE」（以下、sumica）があるのは、阪急中津駅から徒歩約7分、Osaka Metro中津駅から徒歩10分ほどの場所。のんびり散歩を楽しみながら歩いた先にある、重厚なマンションの2階に位置しています。店主は、さまざまなカフェやコーヒースタンドでパティシエやバリスタとして働いていた角亜紀子さん。友人の要望でプラントベースやグルテンフリ