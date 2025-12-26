元Wonder Girlsのソンミがクリスマスを迎え、華奢な体型とは対照的な圧倒的な存在感を披露した。【写真】ソンミ、びしょ濡れで“デカい”12月24日、ソンミは「Merry Christmas」という文章とともに、複数の写真をインスタグラムに投稿した。公開された写真のソンミは、純白のノースリーブドレスをまとい、ふわふわのファー手袋を合わせ、まるで「雪の女王」のような幻想的な雰囲気を演出している。特に今回の投稿で注目を集めたの