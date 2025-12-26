850万人がひしめくニューヨークには様々な人が暮らしている=2025年11月、ニューヨーク、坂本真理撮影 近代で初めての民主主義国家の建設にあたり国勢調査を始めたアメリカ。世界中から移民が集まってできた国だからこそ、国勢調査での「人種」の質問は複雑になっているようです。最近では人種によって政策決定をすることへの反発も強まっています。米国の国勢調査で「人種」の質問がこれほど複雑になっているのは、世界