文章を考えるのが苦手なら、スタンプ選びで女の子の心を惹きつけたいもの。とはいえ、お笑い系はスベると痛いので、無難に攻めるならリスクが少ない「癒し系」のスタンプを駆使してみてはいかがでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性89名に聞いたアンケートを参考に「じわじわと女の子を引き込む『癒し系LINEスタンプ』」をご紹介します。【１】物陰からキャラが「チラッ」とのぞいているスタンプ「壁から顔を出してい