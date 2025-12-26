社会派で、女性関係のイメージが浮かびにくい松本清張ですが、長者番付１位の大流行作家となった全盛期は、何人かの女性と関係があったようです。清張を心から愛する美女もいれば、困らされた悪女もいたようで……故・瀬戸内寂聴が貴重なエピソードを残しています。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）より一部を抜粋・編集したものです。夢二の