K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「해체（ヘチェ）」の意味知ってる？「해체（ヘチェ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、いつか経験するかもしれない絶望的な出来事のこと！いったい、「해체（ヘチェ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ