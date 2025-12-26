今年も有馬記念の季節がやってきた。数々のドラマを生んできた暮れの大舞台で、「史上最大の奇跡」を成し遂げた馬――それが「オグリキャップ」である。生涯成績32戦22勝。“芦毛の怪物”と呼ばれ、日本中に空前の競馬ブームを巻き起こした彼も1990年の秋シーズンは強さに陰りが見え始めていた。「オグリはもう終わった」――そんな声が囁かれる中で迎えた1990年12月23日の引退レース“有馬記念”。時代を超えて語り継がれる伝説の