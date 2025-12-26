2025年6月3日、長嶋茂雄さんが89歳で亡くなった。V9巨人の中心にいた現役時代、2度の監督時代、そしてユニフォームを脱いでからも、"ミスター"の姿と言葉は、日本中を明るく照らし続けた。【実際の誌面】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」『週刊ポスト』では、20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」で丁々発止のや