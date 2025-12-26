¡Ö¤µ¤Æ¡¢»Ï¤á¤Þ¤¹¤«¡£¾å½Ð¤Ç¤¹¡£YouTube¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡×»¦É÷·Ê¤ÊÉô²°¤Î¤Ê¤«¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë1¿Í¤ÎÃËÀ­¡£¥Ò¥²¤òÃß¤¨¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ëÃË¤Ï¤±¤À¤ë¤½¤¦¤ËÆ¬¤òÁß¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ËÜÂê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÍÍ»Ò¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢ÃË¤Î¸ýÄ´¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó17Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÀÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤²ò·è»ö·ï¤Î´ñÌ¯¤ÊÄ´ººÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡Ö°Û¼ÁYouTube¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡ÖÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÃÎ