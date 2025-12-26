酒田市で26日早朝、強風で住宅のトタン屋根やカーポートの屋根が飛ぶ被害が出ました。けが人はいませんでした。消防によりますと２６日午前6時すぎ、酒田市藤塚の住宅でトタン屋根がはがれたと通報がありました。また、同じ6時すぎに酒田市富士見町3丁目で住宅のカーポートの屋根が飛んだと消防に通報がありました。いずれもけが人はいませんでした。山形地方気象台によりますときょうの県内は強い冬型の