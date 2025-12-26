ゴルフの謎ワード「リズム」を安岡幸紀プロが丁寧に解説します。今回はStep2「２つめの振り子を整える」レッスンです！ 手のひらのなかでグリップがグラグラ動くことが大事 クラブが「背中」に当たるくらい大きく振る 手元の動きは極力抑えて、 ヒジと手首の動きだけでクラブが背中に当たるくらい大きく振れればOK ２つめの振り子である「クラブの振り子」は、腕を振らずに手首だけを使ってクラブを