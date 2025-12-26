人生100年時代と言われる昨今、老後資金への不安は尽きません。特に単身世帯が増加する中、「誰にも迷惑をかけたくない」と、長く働き貯蓄に励むことは賢明な判断に思えます。しかし、資産形成に囚われるあまり、もう一つの重要な資源である「健康寿命」とのバランスを見失ってはいないでしょうか。お金はあっても、それを使う時間が残されていなければ本末転倒です。本記事では、現代社会が抱える「資産寿命」と「健康寿命」のギ