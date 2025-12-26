ツアー通算3勝の女子プロゴルファー・菅沼菜々が25日、アース製薬とスポンサー契約を結んだことを自身のインスタグラムで発表した。【写真】こだわりぎっしり！ 菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドル同社のロゴ入りウェアを着用した写真とともに、「日常生活に欠かせない製品を通して、多くの方の暮らしを支えているアース製薬様にサポートしていただけることを、大変光栄に思います」というメッセージを投稿。続けて「感謝の気持ち