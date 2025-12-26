栃木県大田原市で２１日未明、栃木銀行大田原支店石上出張所の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）が壊されているのが見つかった事件で、使用された小型ショベルカーが盗品だったことが捜査関係者への取材でわかった。現場から逃走したものと類似する盗品のトラックが市内の公園で乗り捨てられていたことも判明。県警は逃げた人物の行方を追っている。発表によると、２１日午前２時２５分頃、大田原市下石上の栃木銀行大田原支店石上