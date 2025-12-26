タレントの新谷姫加さん（27）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新し、カメラ目線のショットを披露した。「無加工」新谷さんは、「無加工」とコメントし、どアップでカメラをみつめる動画を投稿。「肌加工もなにもしてないよんにきびまーーじできない」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された動画では、グレーのニットを着用。唇や頬に手を当て、カメラをみつめる姿を披露していた。この投稿には、「可愛