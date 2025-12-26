佐賀県伊万里市の神社で700年の歴史があると伝わる「取り追う祭り」が行われました。地区の男たちが攻め手と守り手に分かれて握り飯を奪い合い、五穀豊穣などを祈願しました。 12月11日午後5時ごろ、佐賀県伊万里市大里（おおざと）地区の公民館では、地区の男たちが集まり、女人禁制の神事が行われました。男たちは、神への供え物である「御供（ごくう）さん」と呼ばれる、もち米の握り飯を作っていきます。「御供さん」は神聖