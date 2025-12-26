具材を変えるだけで味わいのバリエーションが広がるチヂミは、おうち焼き肉や晩酌のおともとして大人気。手軽に作れる韓国料理の定番です。今回は、E・レシピで人気のチヂミレシピTOP10をランキング形式でご紹介。定番のニラチヂミはもちろん、ジャガイモや和食材を使ったレシピも必見。ぜひ献立作りにご活用ください！【1位】野菜たっぷり！ジャガイモ入りもちもちチヂミ生のジャガイモをすりおろして生地に混ぜ込むのが、もちも