人気コスプレイヤーのえなこが25日から発売中の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）新年4+5号の表紙と巻頭グラビアに登場。衝撃の“ほぼ”出しショットを公開している。【写真】もうほぼ出てます…刺激強めのえなこの謹賀新年ショットコスプレイヤーのみならずタレントとしても大活躍のえなこ。今回で24回目の登場、最多出演となり、2026年の午年にちなんだ、えなこグラビアを堪能することができる。また両面BIGポスター付録