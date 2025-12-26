歴史には数々の「失敗」がある。この真実を読み解くことで、時を経て繰り返される現代の失敗に向き合う連載『歴史失敗学』。第10回は、戦前、野党が繰り広げた政府与党への攻撃が、政治を良からぬ方向に導いた事例をお届けする。（作家・歴史研究家瀧澤 中）野党の役割「政府の政策監視」が政治を良からぬ方向に…最初に断っておくが、本稿は特定の政党の是非を問うものではない。野党になればどんな政党も陥る可能性のある失