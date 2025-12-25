男性更年期障害は、加齢やストレスによって男性ホルモン「テストステロン」が低下し、身体や精神に多様な不調を引き起こします。近年、腸内細菌がこの男性更年期障害に関わる可能性も報告されています。そこで専門家の堀江重郎先生に男性更年期障害について解説してもらいました。 監修医師：堀江 重郎（順天堂大学医学部泌尿器科学講座主任教授） 順天堂大学医学部泌尿器科学講座主任教授。日米で医師免許を取得。腎臓学、腫