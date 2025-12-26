ミス・フンランドが「つり目ポーズ」で炎上し、その称号を剥奪された。国際的に問題となり、同国の首相が謝罪するまでの騒動になっている。こうしたアジア人差別による「炎上」はこれまでもあった。今回はこれまでよりも大きく問題になっている背景と、日本でのこうした議論の際によく言われがちな「悪意がなくてもダメなのか？」について考えたい。（フリーライター鎌田和歌）謝罪の言葉はフィンランド語だけさらなる批判を招く