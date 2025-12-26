プリンストンは12月26日、カリフォルニア生まれのモバイルデバイス向けアクセサリーブランド「Satechi」からOn-the-Goシリーズ「7-IN-1マルチポートアダプター」（PST-POTG7C）を発売する。実売予想価格は9980円。●多機能なのにコンパクト MagSafe対応ならさらに使いやすい！Satechiは、カリフォルニア州サンディエゴに拠点を置くデバイスアクセサリーメーカーで世界2万5000以上の店舗で販売実績を持つ。On-the-Goシリーズは