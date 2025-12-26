来年の干支(えと)「午」にちなんだ郷土玩具などの展示が、長崎市の歴史民俗資料館で始まりました。 愛らしい姿をした白馬や、サルがまたがったユーモラスな作品も。 江戸時代から伝わる、長崎市の伝統工芸品「古賀人形」です。 歴史民俗資料館で始まった『新春展』。 来年の干支(えと)「午」をモチーフにした郷土玩具や、正月にちなんだ資料など 約80点が展示されています。 江戸