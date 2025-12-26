中国中央テレビ（CCTV）は25日、中国人民解放軍国防科技大学の研究チームがトン級の重さのリニア試験車を2秒で時速700キロにまで加速させることに成功したと報じた。超電導電動磁気浮上試験における世界最速という。この試験は全長400メートルの試験線を使って最近実施されたもので、試験車は安全停止にも成功した。超高速電磁推進、電動浮上・走行安定制御など重要な技術的課題を克服し、今後、技術改良や産業化が進めば航空宇宙