シンガーソングライター・俳優の福山雅治が25日放送のTBS『大泉サンドの年2会』に出演。俳優・大泉洋と長崎空港での一幕を再現した。【写真】映画主題歌の「ヒトツボシ」をサプライズで歌唱した福山雅治超多忙な大泉とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）というめったにそろわない“北のBIG3”が、年に2回だけ集結し、めったにできないことを体験する超レアバラエティー。今年5月に放送されて以来、ついに迎えた2回