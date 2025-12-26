1976年12月、一攫千金を夢見た人たちが売り場に殺到し、死傷者を出す惨事が起きました。「年末ジャンボ宝くじ」の販売現場で、なぜこれほどまでのパニックが起きたのでしょうか？当時の衝撃的なニュースと事件発生日のお天気に迫ります。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真を見る】宝くじを買い求める人たちで埋め尽くされた道路（1976年 東京・後楽園）オイルショック後の不況と現代の数億円に匹敵する「夢」1970年代