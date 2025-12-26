◇第102回箱根駅伝トークバトル(10日)チームエントリーが発表された10日、『5強』と称される青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大の5校の指揮官がトークバトルに登壇しました。テーマは「ライバル監督に聞きたい！核心を突くこの質問」。3連覇を狙う青山学院大・原晋監督は「駒大、大八木総監督は(運営管理者に)乗車される？！」とボードに記入。「箱根駅伝だけなんですよね。運営管理車で後方から選手を鼓舞出来る大会