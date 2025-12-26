1976年9月6日午後1時40分ごろ、北海道函館の上空に、ソ連の戦闘機「ミグ25」が突如として飛来しました。機体はほどなく函館空港に強行着陸します。【写真を見る】約50年前に突如現れたソ連の“空飛ぶ軍事兵器” 「ゲリラを殲滅せよ」当時の陸上自衛隊中隊長が受けた“違法な口頭命令”とは【報道の日2025】操縦していたのはソ連防空軍のビクトル・ベレンコ中尉。目的はアメリカへの亡命でした。米ソ冷戦の緊張下で、“空飛ぶ軍事機
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ぐるナイ・ゴチ 3人のクビが決定
- 2. 津田の返しにまさかの感動の声
- 3. イマーシブ・フォート営業終了へ
- 4. 急に「相席」求められ…実はSOS?
- 5. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
- 6. ラブホ密会 市役所NGな理由説明
- 7. ゴチ6回目残留「強すぎ！」の声
- 8. 母子4人死亡 近隣住民が聞いた声
- 9. 優里 クリスマスに緊急搬送
- 10. はんにゃ川島と離婚後にキッパリ
- 1. 母子4人死亡 近隣住民が聞いた声
- 2. ラブホ密会 市役所NGな理由説明
- 3. 母子と男性死亡 生存を装ったか
- 4. スパイ呼ばわりに岡田克也氏警告
- 5. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿 手術室にタブレット持ち込み撮影 大垣市民病院
- 6. 小川氏と2人きり宿泊 新たに判明
- 7. 未婚アラサー女子量産されるワケ
- 8. 田中真紀子氏、首相に毒舌全開
- 9. 母子死亡事件「相当ややこしい」
- 10. 「3人で性行為」指示役逮捕か
- 1. 何が便利？「温度調節ケトル」
- 2. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
- 3. 内閣府の動画 科学的裏付けない
- 4. TBS常務の不正 内部通報で発覚
- 5. お相手は 佳子さまの回答痺れる
- 6. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
- 7. 辻希美利用のサウナにドアノブ
- 8. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
- 9. 【独自】内閣府、裏付けない動画を公開 SNSで批判受け削除
- 10. 3選出馬に意欲にじませ 沖縄知事、来秋任期満了
- 1. 食べているサバの半分以上が諾産
- 2. 子が学校で差別「チャイナ」呼び
- 3. 科学者ら「デニソワ人」の頭蓋骨
- 4. 外国人 初しゃぶしゃぶの感想は?
- 5. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 6. 義母と婿 常軌を逸した不貞行為
- 7. 正恩氏父娘様子に「おぞましい」
- 8. 日本への団体旅行を6割減指示 中
- 9. 台湾最大の駅 地下に謎のエリア
- 10. 米宝くじで2830億円 史上2番目
- 1. イマーシブ・フォート営業終了へ
- 2. 生成AI 社員0で利益1億狙える
- 3. 60歳から警備員の仕事 きつい?
- 4. 絶対寝過ごしたくない駅がやばい
- 5. 生成AIで同級生を裸に 過去最多
- 6. 12/26〜1/4で唯一空いている日
- 7. 賞与「不支給」企業の裏事情
- 8. 工場勤務 すぐ辞める人の特徴
- 9. 時速6500キロの「サンタ」出現
- 10. スマホ中毒の親 子はバカになる?
- 1. 「GeminiがGPT超えの成長」指摘
- 2. Xiaomi 17 Ultraは15万5000円
- 3. 思い切った仕様「iPhone Air」
- 4. iPadOS 26では新たなウインドウ
- 5. au iPhone16の価格を値下げ
- 6. Xmas前に独身偽装 名も年齢も嘘
- 7. iPhone 18にイメージセンサーか
- 8. サムスン 公式ストアを開店
- 9. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
- 10. 未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」のメーカー版「CPH2801」がGoogle Play対応製品に登録！SoCは据え置きに
- 11. スマートグラスを買うのはまだ待ったほうがいい？ RayNeo X3 Proを試して感じた物足りなさ
- 12. ビックカメラ、「2026年新春福箱」を1月1日発売 - SIMフリーiPhoneの福箱など
- 13. 木星の巨大な斑点 NASAが公開
- 14. お風呂剃り派に朗報です。ブラウンの防水「シリーズ9」が洗浄機付きでこの価格
- 15. [てっぱんアプリ！] 画像送信でも、はがきでも、オリジナリティあふれる年賀状の作成は「Microsoft Designer」がおすすめ！
- 16. 雨や霧でも視界スッキリのフルHD 自動車用暗視モニター「Lanmodo NVS Vast Pro」予約販売開始 ドラレコ機能も
- 17. 電池不要で「音ゲー」の楽しさを増幅。スマホ・タブレット向け「リズムPADコントローラー」
- 18. ドンキ初売りは元旦から！ 福袋や家電、ゲーム機などを「驚安」で販売
- 19. メモリ不足解消のボトルネック、ASMLって知ってる？
- 20. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
- 1. まさかドウデュースが…突然発表
- 2. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
- 3. 井上尚弥「100%ない」と言い切る
- 4. 有馬記念で悲報 ファンから悲鳴
- 5. 本田圭佑 元日本代表に言及
- 6. ベリンジャーに4億ドル要求 波紋
- 7. 巨人と契約 1年のつもりだった
- 8. イチロー氏 3度の月間打率4割超
- 9. 大谷と真美子さん見た デートか
- 10. 引退ド軍レジェンド 近影に反響
- 1. ぐるナイ・ゴチ 3人のクビが決定
- 2. 津田の返しにまさかの感動の声
- 3. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
- 4. ゴチ6回目残留「強すぎ！」の声
- 5. 優里 クリスマスに緊急搬送
- 6. はんにゃ川島と離婚後にキッパリ
- 7. SASUKE あと1秒で完全制覇逃す
- 8. ゴチ無念のクビ 涙浮かべ叫ぶ
- 9. 紅白の「追加発表」連発に賛否
- 10. 米倉涼子 報道後の沈黙突然破る
- 1. NHK 公共放送なのに商行為か
- 2. 「可哀想」と言われ…51歳で婚活
- 3. UNIQLO新作「完売前に確保」を
- 4. 資産1千万 年末年始行かない場所
- 5. 祖父母の「悪口」見逃すな 警鐘
- 6. 40代OLのリアルな洋服事情
- 7. UNIQLOカシミヤ4年ぶり購入 理由
- 8. 無印のグレーセーターが上品すぎ
- 9. 周囲を振り回すOL 正体は?
- 10. 軽くてお洒落 しまむら購入品