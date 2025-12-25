画像は雑コラです。Photo:Collab Media / Shutterstock.com 望遠がついたら欲しいな…。小型ジンバルカメラの定番「DJI Osmo Pocket 3」は、2023年10月発売とそろそろバージョンアップが望まれる頃合いです。先日、次期モデルとなるであろう「DJI Osmo Pocket 4」のプロトタイプと思しき製品が目撃されました。が、もしかしたら複数モデルが出るかもしれません。そのサイズ感...もしかして