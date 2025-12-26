ハイクオリティでコスパも優秀。お店に足を運ぶたびに新作と出会えるワクワク感も魅力のコンビニスイーツ。今回は、その中から【セブン-イレブン】の話題の新作をご紹介します。ラインナップ豊富なスイーツの中でも、“ちょっぴり食べ応えも欲しい”という人にもぴったりな一品をピックアップしました。 独特の食感が◎「もっちりカフェラテわらび」 カフェラテ味のわらび餅に、ふわふわ感のあるカフェラテム&