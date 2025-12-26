北海道発の冬季限定スイーツブランド「SNOWS（スノー）」が、今シーズンの関西POP UP STORE第1弾として、大阪・なんばの高島屋大阪店（「高」＝はしごだか）に登場中です。出店期間は2026年1月4日（日）までとなっています。写真提供：SNOWS冬の間だけ展開されるSNOWSは、放牧牛乳を使った生チョコレートで知られ、昨年の出店時には初日開店前から180人以上が行列をつくるなど、大きな話題を呼びました。今年は待望の再登場と