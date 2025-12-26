スタンダードスマホ「OPPO Reno13 A」のメーカー版（CPH2699）がAndroid 16／ColorOS 16に！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は18日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおけるスタンダードスマートフォン（スマホ）「OPPO Reno13 A」（OPPO Mobile Telecommunications製）のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「OPPO Reno13 A（型番：CPH2699）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOS