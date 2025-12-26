ポルトガルと日本はかつて「南蛮貿易」で結びつき、その際に伝わった文化は今も日本に残されています。おでんなどの煮物料理でおなじみの「がんもどき」もそのひとつなのだとか。料理研究家・丹田いづみさんに話を聞きました。おでんの具などでもお馴染みな「がんもどき」、ポルトガルとの関係は（イメージ）☆☆☆☆ポルトガル料理や文化に精通する丹田さんによると、がんもどきと深い関係にあるのは、ポルトガルの伝統的な揚