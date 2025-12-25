メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+」および「CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake」の特別仕様車「Final Edition」を合計130台限定で発売すると発表した。 現行CLA 45 Sの集大成となる同モデルは、ブラック×イエローの専用装備を随所に施し、スポーティさと特別感を強調。加えて、同社初の「オンラインショールーム限定モデル」も設定され、13台が専用カラーで展開