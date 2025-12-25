2025年4月、上海モーターショーで世界初公開された新型レクサス「ES」が、SNS上でも注目を集めています。 新たに刷新されたデザインや次世代のコックピット空間など、プレミアムセダンとしての進化に対し、ユーザーからはさまざまな反応が寄せられています。 では、この最新モデルはどのように受け止められているのでしょうか。 従来から大きく変更されたデザインはSNSでも議論の的に 新