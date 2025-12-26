スマートフォンを開けば流れてくる、ニュースや投稿といった無数の「情報」たち。だからこそ確かな情報を見極め、自分の考えを育てる力が必要とされています。そうした中、新聞を教育の場で活用する「NIE（Newspaper in Education）」と、ビジネスの現場で活用する「NIB （Newspaper in Business）」という取り組みが広がっています。中心となって活動を進めているのが神戸新聞社の冨居雅人さん。詳しく話を聞きました。現代は無