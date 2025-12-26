AMDとIntelはCPU市場でしのぎを削るライバル関係にあります。実は、AMDの最初のCPU製品である「Am9080」はIntelの「Intel 8080」をリバースエンジニアリングして開発されたものでした。AMD first entered the CPU market with reverse-engineered Intel 8080 clone 50 years ago - the Am9080 cost 50 cents apiece to make, but sold for $700 | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-first-entere