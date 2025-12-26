日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。最年少のＤＦ秋本なな（１６）＝道路建設＝を含む１１人が初選出。２月の最終予選Ｇグループで得点王となり、初の五輪代表切符をつかんだＦＷ輪島夢叶（２３）＝道路建設＝は「得点に絡みたい」と意気込みを口にした。１５６センチの点取り屋・輪島が「夢」を「叶」えた