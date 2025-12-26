ドジャースのレジェンド、クレイトン・カーショー（37）がハリウッド俳優ロブ・ロウのポッドキャスト番組に出演し、ドジャース王朝は「野球界にとって良い存在だ」と力説した。18年間にわたるキャリアの中でドジャースのワールドシリーズ3度制覇に貢献したカーショーは、ロサンゼルスの持続的な成功は競技全体にとってプラスであり、1990年代後半から2000年代初頭にかけてのヤンキース王朝と重なるものがあると語った。「私