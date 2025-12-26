日本時間2025年12月22日、シカゴ・ホワイトソックスとの契約を発表した村上宗隆について、アメリカのメディアがその“詳細”を報じた。契約にはある権利が付帯しているとのことで、ネット上では賛否両論が飛び交っている。【写真】村上は交際否定も…噂された身長173センチの美女ゴルファー村上に付帯されている「マイナー拒否権」ヤクルトスワローズに所属し、“村神様”の愛称で親しまれていた村上。ポスティングによるメジ