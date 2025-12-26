東京都江戸川区の公共工事で不適切な契約が繰り返されていた問題で、区は２５日、関係した職員１９１人を処分し、退職者４６人を処分相当としたと発表した。区によると、処分は２３日付で、２０１９〜２４年度の学校施設課長３人を減給１０分の１（１か月）、担当係長を減給２０分の１（同）、別の担当係長を戒告の懲戒処分とし、２３２人を訓告や口頭注意などとした。問題の発端となったのは、２３年度に実施された小学校渡