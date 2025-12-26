2026年1月2、3日に開催される箱根駅伝。順天堂大学の3年エースは『楽しんで走る』という思いを胸に箱根路を駆け抜けます。指揮官の期待「今のチームで“エース”といえる存在」前回大会では7秒の差でシード権を逃した順天堂大学。あの涙は忘れない・・・。今大会で駅伝主将を務める石岡大侑選手は、「あの7秒っていうのは、力を出し切れずに負けたというよりは、全員が出し切った状態の中であの結果だったので力不足を痛感してすご