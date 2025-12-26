ポジティブアフェクトで幸せの仕組み化この記事の画像を見る自分の人生を変える――。そう聞くと、壮大な計画を練らなければならないように思うだろう。だが、自分の無意識下にある感情を意識し、普段とは少し違う行動をとるだけでも、人生は好転する可能性がある。『ポジティブアフェクトで幸せの仕組み化』（相良奈美香/主婦の友社）は、そう語りかける実用書だ。著者は、行動経済学専門の