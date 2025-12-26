きょうは冬型の気圧配置が強まるため、日本海側では大雪や猛ふぶきに警戒が必要です。全国的にも北よりの風が強まって、冬の嵐になるでしょう。各地で北風が冷たく、厳しい寒さになりそうです。きょうは強い冬型の気圧配置となって、全国的に北風が強まり、荒れた天気になるでしょう。上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側は広い範囲で雪となり、西日本の平地でも雪の積もるおそれがあります。特に、山陰や近畿北部、北陸を中心