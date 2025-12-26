3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、26日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング 2025』の『アーティスト別セールス部門 デジタルランキング』で2年連続となる1位に輝きました。■ミセス期間内売り上げは109.1億円Mrs. GREEN APPLEは、期間内売り上げ109.1億円を記録。内訳は、95.7％（104.4億円）がストリーミング、2.8％（3.1億円）がデジタルシングル（単曲）、1.5％（1.6億円）がデジタルアルバムとなっており、ストリ